Эрлинг Холанд: Мой контракт с «Боруссией» заканчивается лишь через три года

Эрлинг Холанд прокомментировал слухи о его скором расставании с дортмундской «Боруссии».

По сообщениям СМИ различных стран, уже ближайшим летом оформить трансфер норвежца готовы мадридский «Реал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«У меня все еще есть контракт с дортмундской «Боруссией». Его действие заканчивается лишь через три года. Меня не волнуют слухи относительно моего будущего», – цитирует Холанда Goal.com

Норвежский форвард перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в январе прошлого года за 20 миллионов евро, заключив контракт до 30 июня 2024-го.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд забил 33 мяча и сделал восемь голевых передач в 31 матче за дортмундский клуб. Его нынешнюю трансферную стоимость оценивают в 110 млн евро.