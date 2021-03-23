Сандро Шварц: «Динамо» много пропустило с пенальти, но системных проблем в обороне нет

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц оценил умение своей команды играть в обороне.

«Почему «Динамо» много пропускает? Я сейчас еще раз увидел пропущенные мячи, которые мы уже анализировали в команде, – рассказал Шварц эфире программы «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ». – Я думаю, пропущенный гол от «Спартака» связан с не совсем правильным поведением в зоне, где находился мяч. Мы недостаточно агрессивно атаковали соперника. А другой пропущенный мяч – это неправильное поведение при потере. На мой взгляд, нет общей проблемы в обороне. В действительности мы хорошо обороняемся. Мы много пропустили с пенальти, нам надо улучшить индивидуальные действия в единоборствах. Но системных проблем в обороне нет. Мы защищаемся активно, цельно».

Динамовцы начинали сезон под руководством Кирилла Новикова, а после его отставки 14 октября прошлого года команду возглавил бывший тренер «Майнца» Шварц.

В 23 матчах нынешнего чемпионата бело-голубые пропустили 26 мячей.