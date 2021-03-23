«ПСЖ» предложил «Ювентусу» 60 миллионов евро за переход Дибалы

La Gazzetta dello Sport сообщила, что «Пари Сен-Жермен» начал переговоры с «Ювентусом» по поводу перехода 27-летнего форварда Пауло Дибалы.

По сведениям источника, парижский клуб предложила туринцам 60 миллионов евро за трансфер. Скорее всего, «Ювентус» примет предложение, поскольку ранее аргентинец отказался продлевать действующий контракт, который рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Ювентус» приобрел нападающего у «Палермо» летом 2015 года за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне Дибала выходит на поле реже обычного из-за постоянных травм.