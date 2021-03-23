У «Ромы» есть три кандидата на замену Фонсеке

Итальянская пресса сообщает, что руководство «Ромы» уже ищет кандидатов на должность главного тренера команды.

С июня 2019 года римлян тренирует португалец Паулу Фонсека. Его соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, но в контракте есть об автоматическом продлении еще на один год в том случае, если «Рома» выйдет в Лигу чемпионов.

После 28 туров красно-желтые занимают лишь шестое место, на пять очков отставая от «Аталанты», которая занимает четвертую строчку таблицы. Другой способ пробиться в Лигу чемпионов – выиграть Лигу Европы. В четвертьфинале 8 и 15 апреля команде Фонсеки предстоит встретиться с голландским «Аяксом».

По информации La Gazzetta dello Sport, руководство «Ромы» рассматривает возможность приглашения бывших тренеров «Ювентуса» Маурицио Сарри и Массимилиано Аллегри.

Il Corriere dello Sport сообщает, что в список кандидатов также входит немец Юлиан Нагельсманн, который в настоящее время тренирует «РБ Лейпциг».