Александр Точилин: Заболотный мало уступает тому же Соболеву и Дзюбе. Он заслуживает места в сборной

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал решение Станислава Черчесова пригласить в национальную команду Антона Заболотного на стартовые матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«По праву ли Заболотный вызван в состав сборной России? По мне – да, – слова Точилина «Спорт уик-энд». – Он мало уступает тому же Соболеву и Дзюбе. Антон забивает, играет на хорошем уровне, его команда идет в числе лидеров. Своей работой, голами, игрой он заслуживает выступать за сборную.

Заболотный хочет прогрессировать и расти, он человек достаточно целеустремленный. Главное было – создать условия для его развития. «Сочи» это удалось».

Заболотный в нынешнем сезоне забил в РПЛ 7 голов в 20 матчах. У форварда «Спартака» Александра Соболева 10 забитых мячей в 16 встречах, а у нападающего «Зенита» Артема Дзюба – 13 голов в 21 игре.