«Тоттенхэм» заинтересован в переходе 20-летнего футболиста бразильского «Палмейраса»

«Тоттенхэм» рассматривает перспективу приглашения 20-летнего Габриэла Менино из бразильского «Палмейраса».

Как сообщает телеканал Sky Sports, скаутов лондонского клуба привлек универсализм бразильца, который убедительно играет и на позиции центрального полузащитника, и на правом краю оборону.

В прошлом сезоне 20-летний Менино помог «Палмейрасу» выиграть Кубок Либертадорес, отметившись тремя голами и одним ассистом в 12 матчах, а также провел 27 матчей в бразильской серии А, отметившись шестью результативными передачами.

Также в активе Габриэла семь матчей и один гол за молодежную сборную Бразилии (U-20).