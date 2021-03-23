«Ротор» расстался с защитником Логвиненко, которого пригласил два месяца назад

«Ротор» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта по соглашению сторон с 32-летним защитником Юрием Логвиненко.

Вот, что сказано в заявлении пресс-службы волгоградского клуба:

«Состояние здоровья не позволяет Юрию полноценно принимать участие в тренировочном процессе, поэтому футболист и клуб приняли обоюдное решение о расставании».

Логвиненко 31 января заключил контракт с «Ротором» до конца нынешнего сезона, но так и не сыграл ни одного официального матча. Ранее он выступал на родине в Казахстане за «Актобе» и «Астану».

«Я сам попросил о расторжении контракта и хочу поблагодарить руководство клуба за то, что пошли мне навстречу, – заявил 32-летний защитник. – Мне было приятно работать в такой команде и я хочу пожелать «Ротору» удачи, побед и выполнения поставленной задачи!»