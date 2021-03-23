Миранчук прибыл в расположение сборной России (фото)

Хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук присоединился к сборной России, о чем сообщает пресс-служба национальной команды.
«Сборная России практически в полном сборе. Только что прилетел Алексей Миранчук. Ждем Андрея Лунева», – говорится в сообщении.
Сборная России - практически в полном сборе! Только что прилетел Алексей Миранчук ✌️✌️— Сборная России (@TeamRussia) March 22, 2021
Ждём Андрея Лунёва ⏳ pic.twitter.com/E0IVL7QZ3L
К слову, в ближайшем матче сборная России сыграет на выезде с командой Мальты. Встреча пройдет в рамках отбора к ЧМ-2022 и состоится 24 марта, а стартовый свисток прозвучит в 22.45 мск.
источник: «Советский спорт»