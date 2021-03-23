«Пока рано». Соболев высказался о возможном переходе в европейский клуб

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев хотел бы оказаться за рубежом, однако, сейчас нападающий сконцентрирован на выступлении за красно-белых и хочет добиться прогресса в игре.

«Иностранный футбол смотрю, и однажды хотелось бы оказаться его частью. Но, наверное, пока рано. Надо еще поиграть в «Спартаке», выиграть в что-то, сыграть в Лиге чемпионов. Я же и в сборной ни разу еще не провел 90 минут, надо прибавлять, работать, крепнуть

Не Испания точно, там не мой футбол. Германия, Италия, Англия – в один из трех этих чемпионатов. Конечно, не обязательно . Кто меня в верхнюю пятерку возьмет?» – цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в текущем сезоне 24-летний нападающий отыграл 18 матчей, забил 11 голов и отдал три голевых паса.