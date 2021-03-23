Дмитрий Кириченко: Назначение Олича – риск. Он никогда не работал главным тренером

Экс-форвард московского ЦСКА Дмитрий Кириченко рассказал о своем отношении к возможному назначению Ивицы Олича главным тренером армейцев.

«В любом случае, назначение Олича – это риск. Он никогда не работал главным тренером. Не поспешили с отставкой Гончаренко? Возможно. У ЦСКА неплохой календарь, но сложно сказать, кто сейчас принимает решения в клубе. Неудачные серии могут быть у любой команды.

Я в принципе ничего от него не жду от Олича на финише сезона в плане результата. Его назначат, и посмотрим, как ЦСКА будет выступать. В любом случае желаю удачи. ЦСКА – близкий мне клуб. Но никто не сможет предсказать, как сложится концовка чемпионата. ЦСКА будет очень сложно попасть в Лигу чемпионов. «Спартак» – самый реальный претендент на это», – цитирует Кириченко «Спорт День за Днем».

Добавим, что в текущем сезоне красно-синие занимают пятое место в таблице, набрав 40 очков.