Отец Захаряна: Встречались с селекционерами «Спартака», но конкретным было предложение «Динамо»

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал, как 17-летний хавбек оказался в столичном клубе. По его словам, футболиста заметили после соревнований, прошедших в Крымске.

«Он стал лучшим игроком турнира. После его окончания интерес к Арсену обозначили представители четырех клубов из Москвы. Из «Локомотива» и ЦСКА нам звонили, с селекционером «Спартака» мы встречались, но самым конкретным было предложение «Динамо». Они больше всех были заинтересованы в Арсене и, в отличие от всех других, были готовы взять его без просмотра. Да и Арсен сам лично хотел в «Динамо»», – сказал Норайр в интервью Sport24.ru.

Добавим, что в текущем сезоне РПЛ Захарян отыграл шесть матчей, забил один гол и отдал два голевых паса.