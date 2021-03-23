Александр Соболев: Промес всегда на позитиве, матерится по-русски со знанием дела

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как нападающий Квинси Промес адаптировался в команде.

«Промес пришел, сразу расположил всех к себе. Его же только три-четыре человека застали, а тут вроде дня еще не общались – а такое ощущение возникло, что он уже год рядом. Всегда на позитиве, матерится по-русски со знанием дела. У нас все друг с другом общаются. Атмосфера – супер! У нас прямо очень хороший коллектив, все друг друга дополняют», – приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».

Напомним, 29-летний Промес отыграл после возвращения в «Спартак» четыре матча, забил два мяча и отдал два голевых паса.