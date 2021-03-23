Виктор Онопко: Думал, Гончаренко доработает до конца сезона. Это было бы логично

Бывший наставник ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал решение руководства прекратить сотрудничество с белорусским специалистом Виктором Гончаренко.

«Мне ни грустно, ни весело. Главное, чтобы Виктор Михайлович был здоров, чтобы в семье было всё хорошо. Я думал, что он доработает до конца сезона. Это было бы логично.

Не знаю, что происходило внутри. Возможно, что-то подтолкнуло руководство, может, сам Гончаренко захотел. Но было бы логично дать ему довести сезон», – цитирует специалиста «Чемпионат».