Бывший тренер сборной России Александр Бородюк возглавил московское «Торпедо». Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

Отмечается, что контракт с 58-летним специалистом рассчитан до лета 2022 года. Другие детали соглашения не раскрываются.

Напомним, Бородюк уже тренировал столичный клуб. Это случилось в период с 2013 по 2014 год. Также он работал в «Кайрате», сборной Казахстана и других командах.

Добавим, что нынешнем сезоне «Торпедо» занимает шестое место в таблице, а также идет на серии из четырех поражений кряду.