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23 марта 11:23
автор: Артур Гичунцев

Бородюк возглавил московское «Торпедо»

Накануне, 22 марта команду покинул Сергей Игнашевич.

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк возглавил московское «Торпедо». Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

Отмечается, что контракт с 58-летним специалистом рассчитан до лета 2022 года. Другие детали соглашения не раскрываются.

Напомним, Бородюк уже тренировал столичный клуб. Это случилось в период с 2013 по 2014 год. Также он работал в «Кайрате», сборной Казахстана и других командах.

Добавим, что нынешнем сезоне «Торпедо» занимает шестое место в таблице, а также идет на серии из четырех поражений кряду.

источник: ФК «Торпедо»
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