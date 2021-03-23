«Оставь свои эмоции на поле». Нобоа прокомментировал поведение Тедеско после матча с «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после поражения в матче 18-го тура РПЛ (0:1).

Напомним, немецкий наставник был недоволен работой арбитров, а также вступил в словесную перепалку с тренером черноморского клуба Дмитрием Бороздиным.

«После событий в матче с «Сочи» Тедеско решил, что уедет из России? Не думаю, что это так. Просто в таких играх, как со «Спартаком», всегда присутствует огонь. Каждый хочет выиграть. Каждый тренер хочет показать, что его команда лучше. Тедеско – хороший тренер, у него хорошая способная команда.

Мы показали хороший футбол, выиграли матч. Тедеско просто хотел найти причины, почему «Спартак» тогда проиграл. Он горячий парень. Когда мы закончили играть, я сказал ему: «Спасибо!» И все нормально. Но потом он начинает ссориться с судьей, с другими людьми. И я думаю, что это же футбол, оставь свои эмоции на поле. Но это тоже не проблема, я с большим уважением отношусь к соперникам», – цитирует Нобоа Sport24.ru.