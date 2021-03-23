Филиппо Индзаги: Гайч похож на Левандовски

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги оценил способности Адольфо Гайч, который играет за его команду на правах аренды из московского ЦСКА.

«Гайч – сильный игрок, – цитирует Индзаги-старшего сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. – У него есть физическая мощь и скорость, а еще он мало разговаривает и много работает. В то же время он еще не набрал лучшую форму, и ему нужно развиваться. По своим способностям он похож на Левандовски, но еще довольно молод».

«Беневенто» арендовал Гайча у ЦСКА до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа. В пяти матчах серии А 22-летний аргентинец забил два мяч, в том числе победный гол в выездной игре против «Ювентуса» (1:0) в минувшее воскресенье.