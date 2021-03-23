Иван Ломаев: Пиняев – это бриллиант юношеского российского футбола

Вратарь самарских «Крыльев Советов» и молодежной сборной России Иван Ломаев оценил возможности юного плеймейкера «Чертаново» Сергея Пеняева.

«Пиняев супербыстрый, обыгрывает почти без финтов – резко вправо-влево убирает и убегает, – рассказал Ломаев в интервью для «Метарейтинга». – Если он будет правильно вести себя по отношению к футболу, у него очень большие шансы заиграть в Европе даже в ближайшем будущем.

Летом мы все в шоке были, когда он в товарищеской игре с «Торпедо» «отвозил» своего достаточно хорошего оппонента. Это бриллиант юношеского российского футбола».

Воспитанник «Чертаново» Ломаев перешел в «Крылья Советов» в августе прошлого года.