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23 марта 12:45
автор: Виктор Шарафудинов

Иван Ломаев: Молодежная сборная сумасшедшая, все ребята играют в топ-клубах РПЛ

На групповой стадии молодежного чемпионата Европы россияне сыграет с Исландией, Францией и Данией.

Голкипер «Крыльев Советов» и молодежной сборной России Иван Ломаев считает, что у команды Михаила Галактионова очень сильный состав.

«Назвать эту молодежку сильнейшей в истории России не могу, но сборная сумасшедшая, все играют в топ-клубах премьер-лиги, в еврокубках, уже опытные. Главное – сплотиться и стать одной командой», – заявил Ломаев в интервью для «Метарейтинга».

Ломаев вместе с Александром Максименко из «Спартака» и Денисом Адамовым из «Сочи» попал в заявку молодежной сборной России на предстоящий чемпионата Европы.

На групповой стадии россияне выступят в группе C и сыграют в Венгрии против команд Исландии (25 марта), Франции (28 марта) и Дании (31 марта). В четвертьфинал выйдут две лучшие команды квартета. Стадия плей-офф пройдет в Венгрии и Словении с 31 мая по 6 июня.

источник: «Метарейтинг»
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