ЦСКА объявил о назначении Олича на пост главного тренера команды

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич продолжит карьеру в московском ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

«ПФК ЦСКА и Ивица Олич достигли договоренности о назначении хорватского специалиста на пост главного тренера.

К работе Ивица приступит уже сегодня, 23 марта – его представят команде, и он проведет свою первую тренировку», – говорится в сообщении красно-синих.

Напомним, будучи футболистом, Олич играл за ЦСКА С 2004 по 2007 год. На его счету 116 матчей и восемь трофеев, в том числе три титула чемпиона России и Кубок УЕФА.

Добавим, что в данный момент армейцы занимают пятое место в таблице, набрав 40 очков.