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23 марта 13:07
автор: Артур Гичунцев

ЦСКА объявил о назначении Олича на пост главного тренера команды

Ранее армейцев покинул Виктор Гончаренко.

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич продолжит карьеру в московском ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

«ПФК ЦСКА и Ивица Олич достигли договоренности о назначении хорватского специалиста на пост главного тренера.

К работе Ивица приступит уже сегодня, 23 марта – его представят команде, и он проведет свою первую тренировку», – говорится в сообщении красно-синих.

Напомним, будучи футболистом, Олич играл за ЦСКА С 2004 по 2007 год. На его счету 116 матчей и восемь трофеев, в том числе три титула чемпиона России и Кубок УЕФА.

Добавим, что в данный момент армейцы занимают пятое место в таблице, набрав 40 очков.

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Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska)

источник: ПФК ЦСКА
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