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23 марта 13:33
автор: Артур Гичунцев

Гинер – о назначении Олича главным тренером ЦСКА: Мы взвесили все риски

До возвращения в российский клуб экс-форвард входил в тренерский штаб сборной Хорватии.

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал решение клуба назначить главным тренером команды Ивицу Олича.

Напомним, ранее красно-синие уволили с этой должности белорусского специалиста Виктора Гончаренко.

«Рад приветствовать Ивицу Олича, который сдержал свое обещание однажды вернуться в наш клуб. Понимаем, что у него еще не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски.

Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды. Ивица сможет рассчитывать на тренерский штаб, и руководство клуба также окажет ему полную поддержку.

Уверен, что болельщики тепло примут возвращение Олича. Он завоевал много титулов как игрок, и надеемся, что как тренер Ивица преумножит наши успехи», – приводит слова Гинера пресс-служба ЦСКА.

источник: ПФК ЦСКА
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