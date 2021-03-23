Никола Влашич: Сейчас я очень хорошо играю в ЦСКА. Верю, что это поможет сборной Хорватии

Никола Влашич дал интервью пресс-службе Хорватского футбольного союза накануне старта отборочной кампании чемпионата мира 2022 года.

«Прекрасно себя чувствую, – отметил Влашич. – Сейчас я очень хорошо играю в ЦСКА. Верю, что смогу передать моя хорошая форма поможет сборной Хорватии, и я смогу проявить свои лучшие качества. Впереди нас ждут очень важные матчи. Мы не могли дождаться, чтобы снова встретиться в сборной, потому что мы очень давно не виделись. Всегда приятно, когда мы собираемся вместе, особенно когда речь идет об отборочных матчах чемпионата мира. Здесь статус соревнований выше, чем у Лиги наций. Мы очень счастливы и не можем дождаться первой игры».

Сборная Хорватии – соперник команды России по группе. Завтра 24 марта хорваты сыграют на выезде против команды Словении, 27 марта примут Кипр, а 30 марта – Мальту.