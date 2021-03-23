Ролан Гусев: Только результат скажет об Оличе как о тренере

Экс-футболист ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал назначение Ивицы Олича на должность главного тренера.

«Об Оличе могу сказать только хорошее: и в человеческом плане, и футболистом он был прекрасным, – отметил Гусев в интервью для «Чемпионата». – Я не знаю его тренерских способностей, будем следить и смотреть. Если Оличу доверили, только результат скажет все о нем как о тренере. Да, надежда есть. Если бы приходил Газзаев, Слуцкий, Карпин – можно было бы давать характеристики, потому что это люди, которые давно работают, добивались какого-то результата. Об Ивице сейчас такого сказать не могу».

Олич играл за ЦСКА на позиции нападающего с 2003 по 2006 годы, забив 44 гола и сделав 14 результативных передач. В 2005-м Ивица вместе с Гусевым стал обладателем Кубка УЕФА.

Ранее 41-летний хорват никогда не работал самостоятельно в качестве тренера. С 2017 года по настоящее время он помогал в национальной сборной Златко Даличу.