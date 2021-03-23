Евгений Гинер: Решение об уходе Гончаренко было принято обеими сторонами в интересах команды

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал отставку Виктора Гончаренко.

«Решение об уходе Виктора Гончаренко было принято обеими сторонами в интересах команды, – цитирует Гинера официальный сайт армейцев. – Хочу от лица руководства клуба, тренерского и административного штаба команды и игроков поблагодарить Виктора Михайловича за проделанную за последние четыре года работу.

Нельзя забывать, что он принял команду в непростой период, а летом 2018 года началась масштабная перестройка состава. Сейчас наступил момент, когда наилучшим решением стало прекращение сотрудничества, но мы расстаемся добрыми друзьями и желаем ему успехов в дальнейшей карьере».

Гончаренко проработал в ЦСКА с 12 декабря 2016-го по 22 марта нынешнего года. Под его руководством команда одержала 83 победы в 167 матчах, 38 раз сыграв вничью и потерпев 46 поражений. В 2017 и 2018 годах армейцы под руководством белоруса завоевали серебряные медали чемпионата России, а также выиграли Суперкубок (в 2018-м).

В данный момент ЦСКА занимает пятое место в РПЛ, набрав 40 очков в 23 турах, по дополнительным показателям уступая «Локомотиву» и «Сочи». 4 апреля в дебютном матче Ивицы Олича армейцам предстоит сыграть против «Тамбова» в Саранске.