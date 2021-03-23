«Байер» уволил Боса. Новым главным тренером назначен Вольф

«Байер» на своем официальном сайте объявил об уходе 57-летнего голландца Петера Боса с поста главного тренера.

Вместе с ним уволены два ассистента Хендри Крюцен и Роб Мас, а также тренер по физподготовке Терри Петерс.

До конца нынешнего сезона «Байер» будет тренировать 39-летний Ханнес Вольф, который ранее возглавлял юношескую сборную Германии (U18), а также работал с бельгийским «Генком», «Гамбургом» и «Штутгартом».

Экс-тренер «Аякса» и дортмундской «Боруссии» Бос тренировал «Байер» с 23 декабря 2018 года. В нынешнем сезоне вылетела из Лиги Европы от «Янг Бойз» в 1/16 финала Лиги Европы, проиграла в Кубке Германии клубу из четвертого дивизиона «Рот-Вайсс Эссен», а в бундеслиге в девяти последних матчах одержала всего две победы, потерпев при этом пять поражений.

В данный момент «аптекари» занимают в чемпионате Германии шестое место, набрав 40 очков.