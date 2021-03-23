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23 марта 14:52
автор: Александр Поволоцкий

Валерий Газзаев: Отсутствие опыта у Олича в роли главного тренера вызывает вопросы

Хорватский специалист на протяжении последних четырех лет работал ассистентом главного тренера в национальной команде.

Экс-наставник армейцев Валерий Газзаев прокомментировал назначение бывшего нападающего столичного клуба Ивицы Олича на должность главного тренера команды.

«К сожалению, последние результаты ЦСКА и практически полное отсутствие трофеев не оставили руководству выбора, в связи с чем произошла отставка предыдущего главного тренера. Хочу пожелать успехов Ивице Оличу, я запомнил его по совместной работе как очень хорошего человека и настоящего профессионала, который выступал за ЦСКА в золотой период клуба и внес свой большой вклад в завоевание многих титулов, в том числе Кубка УЕФА.

На протяжении всей карьеры Олич являлся футболистом очень высоко уровня. Конечно, отсутствие опыта в роли главного тренера вызывает вопросы, поэтому для Олича это большой шанс и очень большая ответственность. Желаю ему удачи и крепкого здоровья.

Готов ли я проконсультировать Ивицу по каким-то вопросам? Да, конечно, тут двух мнений не должно быть», — приводит Sport24.ru слова Газзаева.

Напомним, что 22 марта Виктор Гончаренко и московский ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию. Сегодня было официально объявлено имя нового главного тренера.

источник: Sport24.ru
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