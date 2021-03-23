Пранделли подал в отставку с должности главного тренера «Фиорентины». В команду вернулся Якини

Чезаре Пранделли подал в отставку с должности главного тренера «Фиорентины» спустя четыре месяца после назначения.

Как сообщает Sky Sport Italia, вакантное место займет Джузеппе Якини, под руководством которого флорентийская команда начинала нынешний сезон.

Напомним, что бывший главный тренер сборной Италии Пранделли вернулся в «Фиорентину» спустя десять лет в ноябре прошлого года. С тех пор флорентийцы провели 21 матч в серии А, одержав 5 побед, 6 раз сыграв вничью и потерпев 10 поражений.

В данный момент «фиалки» занимают 14-е место, на семь очков опережая находящийся в зоне вылета «Кальяри». В воскресенье 21 марта команда проиграла «Милану» на своем поле со счетом 2:3.

Якини ранее работал с «Фиорентиной» с 23 декабря 2019-го по 9 ноября прошлого года. На старте нынешнего сезона флорентийцы под его руководством одержали две победы, два раза сыграли вничью и потерпели три поражения, набрав 8 очков в 7 турах.