Олич прибыл на базу московского ЦСКА

Московский ЦСКА опубликовал фото приезда нового главного тренера Ивица Олича в расположение клуба, сообщает «МК-Спорт».

На кадрах видно, что Олич познакомился с тренерским штабом армейцев и пообщался с капитаном и вратарем команды Игорем Акинфеевым. Хорват сменил на посту наставника команды белорусского специалиста Виктора Гончаренко.

Напомним, что Олич выступал за красно-синих в качестве игрока в период 2003-2006 гг.

Отметим, что на данный момент ЦСКА после 23-х туров в РПЛ занимает пятую строчку, набрав 40 очков.