Станислав Черчесов: Мысли сейчас только о Мальте Нас ждет непростой матч

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообщался с журналистами накануне выездного матча своей команды против Мальты.

«Выполнили все запланированное на сборе, – цитирует Черчесова «РИА Новости». – Другое дело, что команда не была в полном составе, что нормально и объективно на сегодняшний день. Будем исходить из того, что наметили. Несколько тактических тренировок провели в Сочи, они качественно прошли. Мы доверяем нашим игрокам. Роман Зобнин и Магомед Оздоев – игроки стартовой обоймы, но в футболе без травм не бывает. Мы к этому спокойно относимся. В прошлый раз не было 14 человек, сейчас – двоих. Уже лучше.

Сегодня будет теория, индивидуальные беседы. Решим завтра, кто будет играть в стартовом составе не исходя от соперника, а от состояния игроков. В Лиге наций Дзюба с Соболевым сыграли вместе минут 20, в тренировочном процессе тоже ставим двух нападающих, чтобы понимать, как их использовать. Идеи есть, все возможно. Все зависит от ситуации на поле, много нюансов. Для меня главное, что они в тренировках и в жизни общаются, значит, на поле найдут общий язык», - добавил он.

Все команды, как и мы, находятся в равных условиях. Невозможно заранее предугадать, что будет во время матчей. Мы с первого дня сбора говорим, что у нас три матча, и мысли сейчас только о Мальте, а все остальное – потом. Все хотят начать с положительного результата, Мальта в том числе. Нас ждет непростой матч».

Матч группы H Мальта – Россия пройдет завтра 24 марта в Та-Кали и начнется в 22:45 по московскому времени. В параллельных встречах сыграют Кипр – Словакия и Словения – Хорватия.