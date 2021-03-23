Олич произнес приветственную речь на первой тренировке в ЦСКА (видео)

Новый наставник московского ЦСКА обратился к игрокам на первом тренировочном занятии в клубе.

«Я ваш новый тренер Ивица Олич. Я очень рад, что пришел в такой большой клуб. Хочу сказать, что нам нужно много и умно работать вместе с вами, отдавать всех себя, чтобы стать сильнее как команда и лучше играть», - сказал Олич в видео, опубликованном в официальном «твиттере» красно-синих.

Ранее хорват познакомился с тренерским штабом армейцев и пообщался с капитаном и вратарем команды Игорем Акинфеевым. Олич сменил на посту наставника команды белорусского специалиста Виктора Гончаренко.