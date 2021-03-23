Артем Дзюба: Неправильно и непрофессионально говорить, что наша группа проходная

Нападающий сборной России Артем Дзюба оценил уровень соперников по группе H в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

Завтра 24 марта в рамках первого тура европейской отборочной кампании состоится матч Мальта – России. В параллельных встречах сыграют Кипр – Словакия и Словения – Хорватия.

«Все, кто говорит, что группа проходная, делают это неправильно и непрофессионально, – цитирует слова Дзюбы «РИА Новости». – Все хотят набрать максимальное количество очков. Мы знаем нашу задачу и должны постараться ее выполнить».

Напрямую на ЧМ-2022 выйдет только победитель группы. Команда, которая займет второе место, выступит в плей-офф.