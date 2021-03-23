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23 марта 16:41
автор: Александр Поволоцкий

Акинфеев опубликовал пост в инстаграме после отставки Гончаренко

Армейцы занимают пятое место в таблице РПЛ, набрав 40 очков.

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал в инстаграме обращение к Виктору Гончаренко, который был уволен с должности главного тренера столичной команды.

«Удачи, Михалыч! Нам точно будет что вспомнить — Суперкубок с пионеротрядом взяли, «Реал» победили, на ноль в Лиге чемпионов сыграли», — написал в своем аккаунте голкипер.

Напомним, что Гончаренко был назначен главным тренером ЦСКА в декабре 2016 года. В период его работы армейцы дважды становились серебряными призерами чемпионата России.

источник: Instagram
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