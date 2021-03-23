Хорватский журналист: Олич имеет менталитет победителя, и он привнесет его в ЦСКА

Журналист издания Sportske Novosti Марк Бессонов выразил мнение о назначении бывшего нападающего ЦСКА Ивицы Олича на пост главного тренера красно-синих.

«У Олича менталитет победителя, и он привнесет его в ЦСКА. Однако он никогда не работал главным тренером, и скоро мы увидим, насколько он талантлив.

Для Олича ЦСКА - правильное начало тренерской карьеры. Он невероятно мотивирован и обязательно сделает все, чтобы добиться успеха. Ивица прекрасно общается с молодыми игроками, откровенно общается с ними и хочет помогать им прогрессировать и выходить на новый уровень», - приводит слова Бессонова Sport24.ru.

Олич сменил на посту наставника команды белорусского специалиста Виктора Гончаренко.

Напомним, что хорватский специалист выступал за армейцев в качестве игрока в период 2003-2006 гг.