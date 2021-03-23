«Фиорентина» подтвердила уход Пранделли с должности главного тренера

«Фиорентина» на своем официальном сайте подтвердила факт расставания с Чезаре Пранделли.
В заявлении пресс-службы флорентийской команды сказано, что причина ухода 63-летнего тренера не связана с футболом.
Напомним, что бывший главный тренер сборной Италии вернулся в «Фиорентину» спустя десять лет в ноябре прошлого года. С тех пор флорентийцы провели 21 матч в серии А, одержав 5 побед, 6 раз сыграв вничью и потерпев 10 поражений.
В данный момент «фиалки» занимает 14-е место, на семь очков опережая находящийся в зоне вылета «Кальяри».
Итальянские СМИ ранее сообщали, что в «Фиорентину» вернется Джузеппе Якини, под руководством которого команда начинала нынешний сезон.