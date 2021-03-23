Роман Широков: Уход Пранделли не повлияет на положение Кокорина в «Фиорентине»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков выразил мнение, что увольнение Чезаре Пранделли с поста главного тренера «Фиорентины» не повлияет на игровые минуты российского нападающего Александра Кокорина.

«Кокорина, что, лично Пранделли брал в команду? Не думаю. Поэтому мне не кажется, что его увольнение вообще как-то может повлиять на Сашу и его положение в «Фиорентине».

Шансы заиграть у него, безусловно, все еще есть, просто нужно до конца восстановиться, выздороветь. Сейчас придет новый тренер, Саша покажет себя и тот поймет, что с ним делать», - приводит слова Широкова Sport24.ru.

Напомним, что Кокорин пополнил ряды «фиалок» 21 января 2021 года, за это время россиянин провел только три игры, не отличившись результативными действиями.