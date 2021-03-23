Чезаре Пранделли: Я сам решил уйти из «Фиорентины» и осознаю, что моя карьера может завершиться

Официальный сайт «Фиорентины» опубликовал заявление Чезаре Пранделли по поводу его ухода с должности главного тренера.

«Во второй раз мне приходится расставаться с «Фиорентиной», – написал 63-летний Пранделли. – В первый раз мне пришлось подчиниться воле других людей, но сегодня я принял собственное решение.

В этот момент своей жизни я испытываю некий абсурдный дискомфорт, который не позволяет мне быть тем, кто я есть. В прошлом году я приступил к работе с энтузиазмом и не замечал первых признаков того, что что-то идет не так.

Мое сегодняшнее решение продиктовано чувством ответственности перед игроками и клубом, а также уважением к болельщикам «Фиорентины».

Я не хочу, чтобы тот дискомфорт, который я испытываю, влиял на игру команды. В последние месяцы в моем сердце росла тень, которая изменила мое понимание вещей.