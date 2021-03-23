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23 марта 17:09
автор: Виктор Шарафудинов

Чезаре Пранделли: Я сам решил уйти из «Фиорентины» и осознаю, что моя карьера может завершиться

Тренер объяснил причины своего второго расставания с флорентийским клубом.

Официальный сайт «Фиорентины» опубликовал заявление Чезаре Пранделли по поводу его ухода с должности главного тренера.

«Во второй раз мне приходится расставаться с «Фиорентиной», – написал 63-летний Пранделли. – В первый раз мне пришлось подчиниться воле других людей, но сегодня я принял собственное решение.

В этот момент своей жизни я испытываю некий абсурдный дискомфорт, который не позволяет мне быть тем, кто я есть. В прошлом году я приступил к работе с энтузиазмом и не замечал первых признаков того, что что-то идет не так.

Мое сегодняшнее решение продиктовано чувством ответственности перед игроками и клубом, а также уважением к болельщикам «Фиорентины».

Я не хочу, чтобы тот дискомфорт, который я испытываю, влиял на игру команды. В последние месяцы в моем сердце росла тень, которая изменила мое понимание вещей.

Я благодарен Рокко Коммиссо и его замечательной семье, а также Джо Бароне и Даниэле Праде. Я благодарен Флоренции, и ее жителям. Думаю, они смогут меня понять.

Я осознаю, что на этом моя тренерская карьера может завершиться, но я не испытываю сожалений».

Ранее Пранделли работал с «Фиорентиной» с 2005 по 2010 годы, а затем покинул клуб, получив предложение возглавить сборную Италии.

Во второй раз он возглавил флорентийскую команду в ноябре прошлого года. В 21 матче после его возвращения «фиалки» одержали лишь пять побед. В данный момент «Фиорентина» занимает 14-е место, на семь очков опережая находящийся в зоне вылета «Кальяри».

источник: ФК «Фиорентина»
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