Дмитрий Селюк: Выбор Олича очень рискованный, но это шаг к изменениям

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал перемены в тренерском штабе ЦСКА.

Вчера 22 марта московский клуб официально расстался с Виктором Гончаренко, а сегодня на должность главного тренера был назначен бывший нападающий армейцев Ивица Олич, который ранее помогал в сборной Хорватии Златко Даличу.

«Если бы Гончаренко убрали раньше, то ЦСКА, может, и боролся бы за чемпионство, – отметил Селюк в интервью для News.ru – Ну, хорошо, дали бы ему доработать сезон и что? Занял бы он четвертое-пятое место, ничего бы не изменилось. Сейчас за семь оставшихся игр можно посмотреть, какие пройдут изменения.

Выбор Олича очень рискованный, он никогда не был тренером. Хорошо, что Ивица работал в сборной Хорватии. Но национальная команда – это так, собрались за три месяца на два дня и все, это не тренировочный процесс изо дня в день. Это большой риск. Понимаю, когда футболист с именем приходит для начала в небольшой клуб, но ЦСКА – это команда с амбициями. Мы видим на примере Фрэнка Лэмпарда – те же игроки у «Челси», но с Лэмпардом коллектив проигрывал, а с Томасом Тухелем выигрывает. Просто Тухель опытнее, но, понятно, что когда-то надо начинать. Оличу удачи, пусть он и не обладает таким бэкграундом.

Приглашение Оличам – это шаг к изменениям, чтобы не было гончаренковского продолжения банкета. У него все же большой опыт в Германии, естественно, он играл там на высшем уровне. Думаю, что он принесет новое видение футбола, дисциплину, подход, отношение».