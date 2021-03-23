Обляков - о назначении Олича: За тем, что происходит в Москве, особо следить не получается

Хавбек армейцев Иван Обляков, находящийся на сборе российской молодежной сборной, рассказал о своем отношении к смене главного тренера в ЦСКА.

Ранее команду покинул белорусский тренер Виктор Гончаренко, вместо него на пост наставника красно-синих был назначен хорватский специалист Ивица Олич.

«За тем, что происходит в Москве, особо следить не получается, мы здесь готовимся к турниру. Да, пришел новый тренер, но мы все узнаем только после возвращения в клуб. Конечно, я смотрел игры с Оличем, знаю, какой игрок. Не сказал бы, что прямо следил за ним, но представляю, как он играл. Лично мы с ним не знакомы, конечно. С Гончаренко хорошо попрощались, поговорили. Такова футбольная жизнь, такое бывает», - приводит слова Обляков «Р-Спорт».

Обляков выступает за московский клуб с 2018 года.

Напомним, что групповой этап молодежного Евро пройдет в Венгрии и Словении с 24 по 31 марта, а стадия плей-офф – с 31 мая по 6 июня. Подопечные Михаила Галактионова попали в группу С, где сыграют против сборных Франции, Дании и Исландии.