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23 марта 18:26
автор: Александр Поволоцкий

СМИ: «Ювентус» готов продать Криштиану Роналду за 25 млн евро

Португальский нападающий хочет вернуться в мадридский «Реал».

Форвард Криштиану Роналду может уйти из «Ювентуса» в летнее трансферное окно. Клуб из Турина готов продать 36-летнего нападающего за 25 миллионов евро.

По информации AS, «Ювентус» не станет чинить препятствия, если поступить конкретное предложение, а сам Роналду захочет перейти в другую команду. Если заинтересованности по португальцу не будет, то итальянский клуб готов продолжить с ним сотрудничество.

Роналду выступает за туринцев с 2018 года. В текущем сезоне он забил 23 мяча в двадцати четырех матчах Серии А.

источник: AS
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