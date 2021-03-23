Гончаренко приехал на первую тренировку Олича, чтобы пожелать удачи своему преемнику (фото)

Виктор Гончаренко приехал на сегодняшнюю тренировку ЦСКА, чтобы попрощаться с командой и пожелал удачи своему преемнику Ивице Оличу.
Об этом сообщила пресс-служба армейцев, опубликовав совместную фотографию Гончаренко и Олича.
#ВМГ приехал на сегодняшнюю тренировку #ЦСКА, попрощался с командой и пожелал удачи своему преемнику 👏🔴🔵 #Олич pic.twitter.com/kaw5qNzI39— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 23, 2021
Гончаренко проработал в ЦСКА с 12 декабря 2016-го по 22 марта нынешнего года. Под его руководством команда одержала 83 победы в 167 матчах, 38 раз сыграв вничью и потерпев 46 поражений. В 2017 и 2018 годах армейцы под руководством белоруса завоевали серебряные медали чемпионата России, а также выиграли Суперкубок (в 2018-м).