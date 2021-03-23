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23 марта 18:15
автор: Александр Поволоцкий

Владимир Габулов: Никто не знает, готов ли Олич решать амбициозные задачи ЦСКА

Прежний тренер московского клуба Виктор Гончаренко руководил командой с декабря 2016 года.

Экс-голкипер ЦСКА Владимир Габулов поделился своим мнением относительно назначения Ивицы Олича на должность главного тренера армейцев.

«Видимо, зимой руководство ЦСКА еще возлагало надежду на то, что Гончаренко сможет справиться с поставленной задачей и побороться за чемпионство и за Лигу чемпионов. Но на сегодняшний день потенциала у этого сотрудничества клуб не видит.

Конечно, мы все привыкли, что в ЦСКА редко меняются тренеры. А если и происходит отставка, то новым специалистом назначается человек с бэкграундом. Мы знаем Олича как прекрасного футболиста, который многое сделал для армейского клуба, но отсутствие опыта самостоятельной работы на высшем уровне вызывает опасения. Да, Олич был помощником главного тренера в сборной Хорватии, которая показывает хорошие результаты на международной арене. Но, во-первых, он не работал самостоятельно, во-вторых, не принимал решения на таком уровне под постоянным прессингом со стороны СМИ и болельщиков.

Перед ЦСКА всегда стоят самые амбициозные задачи. Насколько Ивица готов их решать — не знает никто. Но в руководстве армейцев наверняка оценили риски и приняли это решение осознанно», — сказал Габулов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Имя нового главного тренера ЦСКА было объявлено 23 марта. На данный момент армейцы занимают пятое место в таблице РПЛ, набрав 40 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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