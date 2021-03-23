Гарет Бэйл: Мой план – вернуться в «Реал»

Гарет Бэйл заявил о намерении вернуться в мадридский «Реал».

«Главная причина, по которой я вернулся в «Тоттенхэм», заключалось в том, что я в первую очередь хотел играть футбол, чтобы получить право выступить на чемпионата Европы, – цитирует Бэйла Wales Online. – Я хотел подготовиться к Евро.

Мой первоначальный план заключился в том, чтобы провести один сезон в составе «шпор», а затем уже после чемпионата Европы отыграть еще год за мадридский «Реал» до конца контракта.

Теперь я еще раз повторю, что мой план – вернуться в «Реал».

Контракт Бэйла с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне 31-летний валлиец играет за «Тоттенхэм» на правах аренды. В 25 матчах он забил десять мячей и сделал три голевые передачи.