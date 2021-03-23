Владимир Габулов: Руководство ЦСКА могло бы обратить внимание на братьев Березуцких

Бывший вратарь ЦСКА Владимир Габулов считает, что Алексей и Василий Березуцкие могли бы справиться с обязанностями главного тренера в московском клубе.

«Руководство ЦСКА могло бы обратить внимание на братьев Березуцких – это специалисты того же уровня, что и Олич, с европейским опытом в чемпионате Голландии, – рассказал Габулов в интервью для «Спорт-Экспресса». – Братья уже достаточно давно работают в клубе, в полной мере осведомлены о ситуации в команде и о проблемах, которые нужно решать. Ивице же нужно время, чтобы вникнуть в суть трудностей, с которыми ЦСКА сейчас сталкивается — братья, возможно, сделали бы это быстрее. Так или иначе, очень хорошо, что Березуцких сохранили в штабе ЦСКА – для клуба это важные люди. Уже сейчас это отличные тренеры, которые окажут полную поддержку Оличу».

С ноября 2018 года по ноября 2019-го братья Березуцкие помогали Леониду Слуцкому в нидерландском «Витессе», а с января 2020-го Алексей и Василий работают в ЦСКА на разных должностях.