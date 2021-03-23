Первый тренер Кокорина: Конечно, не хотелось бы, чтобы Александр возвращался в Россию

«Сашу незаслуженно критикуют. Чтобы что-то говорить, надо быть внутри клуба. Конечно, не хотелось бы, чтобы он возвращался в Россию. Он будет стараться, если ему дадут шанс.

Болельщики есть болельщики - одному нравится, другому - нет. Доказать все Саша сможет только своей игрой», - приводит слова наставника «Чемпионат».

Напомним, Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака».

В текущем розыгрышей итальянской Серии А россиянин трижды выходил на поле в составе «фиалок», не отметившись результативными действиями.