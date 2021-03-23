Родригес готов помочь «Эвертону» в матче против «Кристал Пэласа»

Колумбийский хавбек «Эвертона» Хамес Родригес заявил, что завершил восстановление после повреждения икроножной мышцы, сообщает Goal.com со ссылкой на Caracol.

«Я готов сыграть уже в следующем матче против «Кристал Пэласа», который состоится 5 апреля. У меня все хорошо. Хочу снова играть и приносить пользу своей команде», — сказал Хамес.

29-летний полузащитник перешел в «Эвертон» перед началом нынешнего сезона из «Реала». За английский клуб Родригес отыграл 18 матчей, в которых забил пять мячей.