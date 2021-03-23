Бердыев прибыл на сборы «КАМАЗА»

Экс-тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев прилетел на сборы ФК «КАМАЗ», сообщает «твиттер» клуба.

Отмечается, что специалист пробудет с командой до окончания тренировок в Турции.

Последим клубом Бердыева был казанский «Рубин», который он покинул 5 июля 2019 года. На данный момент 68-летний российский тренер находится без работы.

В нынешнем сезоне «КАМАЗ» находится на четвертом месте четвертой группы ПФЛ, набрав 31 очко в 15 матчах. Действующим главным тренером команды является Ильдар Ахметзянов.