Ивица Олич: ЦСКА должен побеждать, чтобы вернуться на те позиции, где он должен быть

Наставник ЦСКА Ивица Олич рассказал о своих задачах в московском клубе.

«Мы контактировали с клубом много лет как друзья. Но разговоры о том, чтобы я стал главным тренером, начались лишь несколько дней назад. Обсудили мое видение, мое мнение о команде.

И сегодня я здесь. Очень рад вернуться. Это мой клуб, мой дом. Хочу побеждать с ЦСКА, чтобы вернуть клуб на те позиции, где он должен быть. Не только я: весь штаб, игроки хотят этого. Буду отдавать всего себя. Впереди много работы», - приводит слова Олича пресс-служба армейцев.

Хорват сменил на посту наставника команды белорусского специалиста Виктора Гончаренко.

Напомним, что Олич выступал за красно-синих в качестве игрока в период 2003-2006 гг.