Защитник «Вулверхэмптона» Килмэн близок к вызову в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что защитник английского «Вулверхэмптона» Макс Килмэн близок к попаданию в команду.

«Сейчас мы сделали запрос по нему в ФИФА, ждем ответ. Запрос, опять же, касается его выступлений за национальную сборную Англии по футзалу. Когда будет более-менее точная информация о том, сможет ли он играть за национальную команду или нет, мы вам скажем», - сказал Шевченко на пресс-конференции.

Напомним, Килмэн родился в Лондоне, но его отец является уроженцем Москвы, а мать - Киева.

Отметим, что футболист провел 25 матчей за сборную Англии по мини-футболу.

23-летний игрок выступает за «волков» с 2018 года.