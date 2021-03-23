РПЛ провела видеоконференцию с Ла Лигой

— Матч-менеджер и его функции;

Мероприятие прошло 23 марта в видеорежиме и продолжалось более семи часов. За это время стороны успели обсудить следующие вопросы:

— Календарь.

«Со стороны РПЛ начальник группы управления матчами Дмитрий Солдаткин разъяснил положения санитарного протокола по COVID-19, заместитель директора по безопасности Александр Сафонов подробно рассказал об использовании QR-кодов на матчах РПЛ, а начальник отдела проведения соревнований Александр Поляков поделился опытом формирования календаря на сезон в российских условиях.

Испанские коллеги особо отметили стандарты безопасности, которые позволяют проводить матчи РПЛ со зрителями в условиях пандемии.

Среди слушателей были руководители и сотрудники РПЛ и Ла Лиги, а также представители клубов РПЛ, которые на протяжении всей конференции могли задавать докладчикам вопросы», — говорится в сообщении РПЛ.