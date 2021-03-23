Ларссон гордится выступлениями сына за «Спартак»

«Горжусь успехами сына в «Спартаке», и на то есть веская причина. Он был действительно хорош в этом сезоне. Он забил много голов и принёс много очков, сыграл хорошо. Я в значительной степени видел все матчи и невероятно горжусь тем, чего он добился. Я счастлив за него, надеюсь, он так и продолжит. Должен ли Джордан вызываться в сборную Швеции? Думаю, да.

Помогаю ли я сыну? Нет, мне больше не нужно его развивать. Джордан — один из нападающих, которые находятся в фантастической форме. На него трудно не обратить внимание», — приводит слова Хенрика Ларссона »Fotboll Direkt».

Напомним, Джордан Ларссон в текущем сезоне РПЛ провел 22 матча, в которых забил 12 голов.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.