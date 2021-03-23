Детский тренер Мухина: Авторитетов для него никогда не было

Тренер академии Коноплева Владислав Найденко рассказал о характерных чертах полузащитника «Локомотива» и сборной России Максима Мухина.

«Авторитетов для него никогда не было. Знаете, как бывает: играешь ты, например, с «Динамо» - с чемпионами России в твоем возрасте, так у кого-то от одного логотипа на майке начинают ножки трястись, а он другой.

Думаю, сыграло роль, что он со Шлюзового района, там вообще мало авторитетов - район считался неблагоприятным. В 90-х годах там тюрьма близко была, ночами опасно ходить, но он каждый день по полтора часа в одну сторону ездил на тренировки», - приводит слова Найденко «Матч-ТВ».

Напомним, что 19-летний полузащитник был вызван в сборную России на мартовские матчи в рамках отборочного цикла к чемпионату мира-2022.

В нынешнем сезоне Мухин провел за железнодорожников восемь матчей, результативными действиями не отметившись.